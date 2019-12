Calciomercato, Ibrahimovic: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo". E' l'identikit del Milan?

Aspettando che diventino più reali le fantasie che vedono il multimiliardario Bernard Arnault interessato all'acquisto del Milan, i tifosi rossoneri si concentrano su un sogno che sembra più alla portata: il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Nelle ultime ore si è aggiunto un altro particolare alla vicenda del ritorno in Italia dell'attaccante che ha già compiuto 38 anni. In una intervista esclusiva a CQ Italia, in edicola il 4 dicembre, stando alle anticipazioni, il giocatore ha dichiarato: "Ci vediamo presto in Italia. Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti". Sembra l'identikit perfetto del Milan, nonostante la corte spietata che continua a fare Mihajlovic a Ibra per portarlo al Bologna.