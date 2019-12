Milan, notizia bomba: "Arnault compra il club e porta Messi e Guardiola". Un sogno o una bufala?

C'è una notizia che sta facendo sognare i tifosi del Milan e non è quella del ritorno di Ibraimovich. La news è stata rilanciata ieri dal quotidiano La Repubblica e ripresa da decine di testate. Sarebbe in piedi una trattativa che vedrebbe Berbard Arnault interessato all'acquisto della società rossonera. Arnault, 70 anni, re del lusso grazie al marchio LVMH, è uno degli uomini più ricchi del mondo. Secondo Bloomberg è a capo della prima potenza economica francese ed europea, la terza a livello mondiale. Nel 2019 il patrimonio stimato è stato di circa cento miliardi di dollari. Recentemente il miliardario ha acquisito Tiffany per oltre 16 miliardi. Secondo quanto riportato dal quotidiano il tavolo tra Elliot e Arnault si sarebbe riaperto, dopo che già negli ultimi mesi c'erano stati timidi contatti, per altro sempre smentiti. Stando alle indiscrezioni pare che il re del lusso non sia stato indifferente ai suggerimenti dei suoi consiglieri economici, secondo cui sarebbe buona cosa entrare nel mondo del calcio e farlo attraverso una delle società della capitale italiana del lusso e della moda. Ancora di più in questa fase storica, con la Brexit alle porte. La notizia di un possibile interessamento di Arnault era già circolata la scorsa primavera, ma era stata smentita seccamente dai diretti interessati. Ora, sempre stando a La Repubblica, sembra che qualcosa sia di nuovo cambiato. I tifosi milanisti sono autorizzati a sognare anche perché sono saltati fuori anche i nomi delle possibili colonne della rinascita rossonera. E sono nomi che non hanno bisogno di alcuna presentazione: Lionel Messi e Josep Guardiola. Anche questa volta il gruppo del lusso ha fatto trapelare smentite. Ma come scrive milanlive.it "è singolare che queste voci su Arnault si ripresentino continuamente. Vedremo col tempo se emergerà qualcosa di concreto oppure se tutto si rivelerà fumo".

