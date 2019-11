Basket, strepitoso LeBron James: entra nel club dei 33mila punti. Chi è il fenomeno dei Lakers

LeBron James. Strepitoso, stratosferico, infinito, devastante. Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere il cestista americano classe 1984, ormai alla soglia dei 35 anni. LeBron Raymone James Sr. con i 29 punti siglati ai danni dei New Orleans Pelicans si è definitivamente riproposto al centro dell'attenzione del basket a stelle e strisce che dopo la prima deludente stagione con i Lakers, troppo frettolosamente lo aveva considerato ormai al termine della sua lunga carriera. L'ala-playmaker di colore, 203 centimetri per 113 kg, grazie all'ultima prestazione entra nel club dei 33mila punti. Non solo, lo fa diventando il più giovane atleta di sempre a raggiungere questo obiettivo. Nella classifica dei giocatori più prolifici si accomoda al quarto posto dietro Kareem Abdul-Jabbar a quota 38.387; Karl Malone a 36.928; Kobe Bryant a 33.643

"E' la mia nuova primavera - dice - Salto come nei tempi migliori, il fisico risponde e sto bene mentalmente. Mi sento molto bene. Forse è il vino che sto bevendo a darmi una mano. Lo farò più spesso".

LeBron James, nato ad Akron il 30 dicembre 1984, gioca nel ruolo di ala piccola o in quello di playmaker. E' considerato come uno dei migliori giocatori americani di tutti i tempi. Selezionato come prima scelta nel 2003 dai Cleveland Cavaliers e nominato Nba Rookie of the Year nel 2004, per ben quattro volte ha ottenuto il premio come Nba Most Valuable Player (2009, 2010, 2012 e 2013). Ha inoltre vinto tre titoli, due con i Miami Heat (2012 e 2013) e uno con i Cleveland Cavaliers (2016). Ha preso parte con il suo Paese a tre edizioni delle Olimpiadi vincendo il bronzo ad Atene 2004 e l'oro a Pechino 2008 e Londra 2016.