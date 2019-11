Calcio dilettanti, pochi secondi ma vale la pena vederli. Attimi incredibili. Nei quali una occasione da gol arriva proprio quando non te lo aspetti. Pensi di non averla sui piedi, invece c'è. Siamo in Seconda categoria Lucana. La partita è quella fra FC Maratea e Virtus Latronico. Una grande sfida. Con capovolgimenti di fronte. Un ribaltamento di azione palpitante a un certo punto dell'incontro che riesce a mettere a tu per tu l'attaccante col portiere avversario. Cose che succedono solo nel cosiddetto calcio minore e che fanno battere il cuore. E' alla fine esclamare: è tutto davvero incredibile. Seguiamo l'azione in questa telecronaca.