Ribaltone a Gubbio, via Guidi, tornano Torrente e Giammarioli

Il Gubbio ha ufficializzato l'esonero del tecnico Guidi dopo la sconfitta interna 1-2 con il Carpi. Sollevati dall'incarico anche l'allenatore in seconda Cupi, il preparatore atletico Melino e il collaboratore tecnico Santi. Al suo posto il ritorno di Vincenzo Torrente (manca solo l'ufficialità) che firmerà un contratto fino a giugno con opzione per l'anno successivo in caso di salvezza. Torrente torna a Gubbio dopo la splendida cavalcata che portò il Gubbio dalla serie C2 alla serie B. Con lui dovrebbe arrivare anche Stefano Giammarioli in qualità di direttore sportivo, in modo da formare la medesima coppia della doppia storica promozione. Giuseppe Pannacci avrebbe, infatti, manifestato l'intenzione di lasciare l'incarico anche se, pure in questo caso, manca ancora l'ufficialità.