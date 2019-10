La Ternana cade a Bari (2-0) e cede il primato al Potenza

La Ternana cade 2-0 a Bari e cede il primo posto al Potenza, ora primatista solitaria del girone C della serie C. Dopo un primo tempo equilibrato dove la Ternana perde, però, l'ex Defendi per in fortunio (al suo posto Damian), nella ripresa i padroni di casa trovano le forze per passare in vantaggio (15' Hamlili) e raddoppiare al 31' con Sabbione.

Così in campo

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Defendi, Salzano, Paghera; Furlan; Ferrante, Partipilo. All. Gallo