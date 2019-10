Il Gubbio cade al Barbetti contro il Carpi, Guidi al capolinea

Terza sconfitta per il Gubbio in campionato. Al Barbetti infatti passa il Carpi, che vince grazie ai gol di Saric nel primo tempo e Biasci nella ripresa. In mezzo il momentaneo pareggio rossoblù con Sbaffo su rigore. Ko pesante per la squadra di Guidi, ancora senza vittorie dopo 9 giornate: l'avventura del tecnico a Gubbio è ormai al capolinea. Favorito per la successione l'ex Vincenzo Torrente.