Gubbio, caccia alla prima vittoria contro il Carpi. Guidi: "Conta tanto"

È la nona giornata e per il Gubbio di Guidi il match di domenica 13 ottobre contro il Carpi è come “la prova del nove”. Il tecnico toscano sa che si gioca molto. “È una partita - dice con serenità - che conta molto. La squadra è in crescita e nelle ultime settimane ha acquisito maggior equilibrio, più accortezza tattica. E, in tutta onestà, nel cammino fin qui fatto avremmo meritato qualche cosa in più. Ci manca la vittoria, questo è vero, ma la situazione potrebbe anche essere inquadrata in maniera diversa: il Gubbio è una squadra che gioca un buon calcio, non ha mai vinto ma è anche tra le formazioni che perdono poco”. Appuntamento alle 15 allo stadio Barbetti.