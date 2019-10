Junior tennis Perugia a Trento, Passaro e compagni a caccia di conferme

Dopo la straordinaria prestazione condita da una netta vittoria all’esordio, la formazione dello Junior Tennis Perugia M+ Performance è pronta per la seconda giornata del campionato Affiliati serie A2 girone 3. Il proscenio per i ragazzi del capitano Roberto Tarpani sarà quello di Arco, in Trentino, dove Francesco Passaro e compagni se la vedranno contro il Circolo Tennis Trento. Umori contrapposti per le due formazioni, con i perugini come detto vittoriosi al debutto contro il Villa York Sporting Club Roma ed i trentini sconfitti invece a Palermo. “Sarà ovviamente un incontro molto duro – dice il capitano Roberto Tarpani alla vigilia -, dovremo essere concentrati in ogni singola partita e come sempre pronti a dare il massimo”. La compagine dello Junior Tennis Perugia M+ Performance è composta da Tomislav Brkic, Fabrizio Andaloro, Stefano Baldoni, Gilberto Casucci, Federico Cecconi, Emanuel Fiorentini, Mattia Fornaci, Tomas Gerini, Skander Mansouri, Andrea Militi Ribaldi, Davide Natazzi e Francesco Passaro. Lo Junior Tennis Perugia è inserito nel girone 3 della serie A2, insieme a Villa York Roma, Circolo Tennis Trento, Circolo Tennis Brindisi, Società Tennis Bassano, Circolo del Tennis Palermo e Tennis Club Lecco. Le sfide potranno essere seguite con aggiornamenti on line sul sito www.federtennis.it. Il regolamento del campionato è il seguente: le prime classificate dei quattro gironi sono inserite direttamente nel turno finale dei play off, seconde e terze di ogni girone disputano i preliminari playoff. Quarte e quinte disputano i playout, la vincente è salva e la perdente disputerà un altro turno di play out con la sesta (vincente salva, perdente retrocessa), la settima classificata è retrocessa direttamente.