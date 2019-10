La Sir cresce bene, Lagonegro al tappeto 3-1. Taht stupisce ancora

Finisce 3-1 in favore della Sir Safety Conad Perugia l’allenamento congiunto tra Block Devils e Lagonegro, formazione che milita in A1. Molto buoni in particolare i primi due parziali per i bianconeri che hanno tenuto a riposo completo Atanasijevic e Colaci. Best scorer l’estone Taht con 18 punti. Bene pure Hoogendoorn (13) e Plotnyttskyi (12). Un set per Podrascanin, due per Lanza. Domenica 13 ottobre altro test contro Ravenna per il Memorial Baldaccini, il 20 esordio in campionato a Latina.