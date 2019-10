Enduro, Montanari conquista il titolo tricolore nella categoria 125

Tommaso Montanari non si ferma più. Dopo il titolo europeo nella classe 250, domenica il fuoriclasse ternano dell’enduro si è fregiato anche del titolo di campione italiano assoluto 2019, stavolta classe 125. Montanari aggiunge così alla sua bacheca il quinto titolo individuale: 3 nella 125 (una Coppa Italia, il tricolore negli Under 23 e quello appena conquistato), 2 nella 250 (italiano ed europeo). L’ascesa del pilota ternano nella specialità enduro, dunque, non sembra volersi fermare: “Dei cinque titoli che sono riuscito a guadagnare, questo di domenica lo piazzo quasi a pari merito con quello europeo per la difficoltà nel portarlo a casa, dal momento che abbiamo disputato le gare più sul livello mentale che fisico. Con Spanu, mio diretto concorrente, siamo stati sempre sul filo del secondo, quindi arrivare sempre davanti in ogni gara per tutto l’anno è stata dura”. Il titolo è arrivato per Montanari nella sesta tappa di Gaggio Montano, penultima delle nove in programma, a seguito di un problema che ha costretto proprio Scanu al ritiro. Così i 9 punti di vantaggio sono bastati al centauro umbro per fregiarsi del titolo nazionale: “Mi dispiace per lui perché avrei voluto batterlo lottando. Però sono troppo felice di aver finalmente raggiunto un traguardo per me molto importante. Ringrazio la famiglia, che da sempre mi è vicino, e il team TNT di Giulio Borghi, che non ha mai mancato di darmi supporto continuo. Inoltre, una menzione vorrei farla anche ai preparatori atletici Gianluca Mercuri e Stefano Paparoni”. IL FUTURO Ora, finita la lunga sosta, per Montanari si prospetta un 2020 ricco di eventi: “Abbiamo in mente di gareggiare nell’Europeo 250 4 tempi però con una moto 125, come consentito da regolamento, perché quest’anno ho registrato tempi migliori. Proveremo a gareggiare anche in almeno due tappe del Mondiale”. Infine, una novità all’orizzonte per il team di Montanari: “Vogliamo provare l’Italiano Moto Rally, una specie di mini Parigi Dakar con le moto enduro in Italia”.