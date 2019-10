Spirito di Squadra, la Imoco Conegliano trionfa a Gubbio

IMOCO CONEGLIANO VENETO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2

PARZIALI: 25-19; 25-22; 23-25; 15-25; 15-10.

IMOCO CONEGLIANO VENETO: Sylla 13, Geerties 9, Folie 14, De Kruijf 8, Wolosz 2, Egonu 27, De Gennaro (L, pos. 61%, prf 22% ), Fersino, Botezat, Gennari. NE: Enweonwu, Gennari, Sorokaite, Kimberly, Ogbogu. All.: Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bosetti , Pietrini 18, Kakolewska 3, Stevanovic 13, Stysiak 22, Malinov 3, Merlo (L, pos 32%, prf %), Milenkovic 11, Lubian 3. Ne.: Carraro, Bricio, Diop, Cardullo, Molinaro, Adelusi. All.: Mencarelli.

ARBITRI: Saltalippi e Rolla.

NOTE: Durata set: 22’ 24’ 27’ 24’ 15’.

Alla fine è un quadrangolare amichevole, ma non ditelo troppo ad alta voce: Imoco Conegliano Veneto e Savino Del Bene Scandicci danno vita a una partita che profuma già di campionato e i primi a rallegrarsene sono i tantissimi spettatori che gremiscono la Polivalente di Gubbio per il torneo Spirito di Squadra e si godono lo spettacolo. Vincono le campione d’Italia in carica, trascinate al solito da una Paola Egonu senza freni che nei momenti decisivi mette giù palloni di capitale importanza. Ma Scandicci fa una gran bella figura mandando segnali importanti grazie alle prestazioni di assoluto rilievo come quelle di Pietrini e Stysiak, tanto giovane quanto già pronta per calcare palcoscenici di un certo tipo.