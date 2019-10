Colpo Ternana nel big match, il Catania è battuto: 3-2

La Ternana infila una vittoria pesante contro una diretta concorrente e allunga in classifica. Per il Catania il ko al Liberati è il quarto consecutivo fuori casa e Camplone potrebbe rischiare

Il Catania passa in vantaggio al 15’ con Mazzarani che sfrutta l’assist di Calapai. La Ternana pareggia al 31’ con un autogol di Mbende su traversone in area di Furlan. Nella ripresa al 3’ Furlan porta in vantaggio le Fere, che fanno 3-1 all’8’ ancora grazie a un’autorete questa volta di Biondi. Al 40’ Di Piazza fa 3-2.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Paghera, Palumbo, Salzano; Furlan; Partipilo, Ferrante.