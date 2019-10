Zanoni porta avanti il Gubbio, la Reggio Audace replica con Marchi: 1-1

Sesto pareggio su otto partite per il Gubbio in campionato. I rossoblù infatti escono con un punto anche dal Mapei Stadium - Città del Tricolore contro la Reggio Audace. La squadra di Guidi si porta avanti nel finale di primo tempo, al 38', con Zanoni, che di testa trova lo spazio giusto e approfitta dell'errore del portiere Narduzzo. In avvio di ripresa il pareggio di Marchi, sempre di testa, che ruba il tempo a Maini e realizza l'1-1. Nel finale espulso lo stesso Maini, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1. Prossimo turno il Gubbio torna al Barbetti contro il Carpi.