Il 24 ottobre sarà svelato il Giro d'Italia 2020. Nessun passaggio in Umbria

Tempo di presentazioni per le grandi corse a tappe di ciclismo. Inizia il Giro d’Italia. Rcs infatti svelerà il percorso della corsa rosa del 2020 giovedì 24 ottobre, a Milano, presso gli Studi Rai (inizio della cerimonia alle 16,50 con diretta su Rai 2 sino alle 18).

Sino a ora sono ufficiali le prime tre tappe che saranno in Ungheria (si inizia con una crono di 9,5 chilometri a Budapest), poi le indiscrezioni raccontano di un ritorno in Italia con tappe in Sicilia (una sull'Etna), quindi risalita attraversando Calabria e Puglia. Certa una tappa in Romagna sulle strade della granfondo dei nove colli di Cesenatico, tappe in Friuli, tappone dolomitico nel Bellunese. A chiudere le Alpi e l'arrivo finale di nuovo a Milano (in linea).

Per il secondo anno consecutivo nessun passaggio in Umbria che sarà protagonista con Terni in una tappa della Tirreno-Adriatico 2020. L'appuntamento al Giro d'Italia è sicuro invece per l'edizione 2021 con una cronometro da Foligno a Perugia.

di Nicola Uras