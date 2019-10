Spirito di Squadra, la grande pallavolo fa tappa a Gubbio

Da oggi Gubbio sarà la capitale italiana del volley femminile grazie al quadrangolare di beneficenza Spirito di Squadra che vedrà impegnate le campionesse d’Italia in carica dell’Imoco Volley Conegliano, Il Bisonte Firenze, Savino Del Bene Scandicci e Bartoccini Fortinfissi Perugia. Un appuntamento irrinunciabile per appassionati e non, giunto alla settima edizione e organizzato come sempre da Associazione Leukos, Pallavolo Gubbio, Baracca Party, Circolo ’99 e Famiglia dei Santantoniari, con il patrocinio del Comune di Gubbio e tra gli altri del Comitato Regionale Umbro della FIPAV e i Comitati Territoriali Umbria 1 e Umbria 2. Le gare si disputeranno presso la Palestra Polivalente di Gubbio con il seguente programma: sabato 5 ottobre alle 15 la prima semifinale tra Il Bisonte Firenze-Imoco Volley Conegliano e alle 18 la seconda semifinale tra Savino Del Bene Scandicci-Bartoccini Fortinfissi Perugia. Domenica 6 ottobre stessi orari per le finali 3°/4° posto e per la finalissima.