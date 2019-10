L'Umbria alla finale mondiale dell’IronMan 2019

Ci sarà anche un pezzetto di Umbria alla finale mondiale dell’IronMan 2019, in programma a Kona, Hawaii, il 12 ottobre. A conquistare un posto tra i migliori “uomini di ferro” di tutto il mondo (2800 di cui 45 italiani) ci ha pensato Lorenzo Federici, 30enne atleta del Terni Triathlon. Per omaggiare e ringraziare Federici della storica chance guadagnata, nel Coni point di Terni ieri Riccardo Giubilei, vicepresidente della Federazione Italiana Triathlon, Elena Proietti, assessore allo sport comunale, Francesco Tiberi, delegato del Coni di Terni, e Fabrizio Castellani, presidente Terni Triathlon, hanno consegnato al triatleta la maglia azzurra che sfoggerà proprio in occasione dell’attesa finale. “Finalmente – ha dichiarato Federici- si realizza il sogno dell’atleta che è in me. Il Triathlon non è fonte di guadagno ma solo tanta passione e costanza nella pratica. Sono partito dalle corse cittadine e, dopo tanti sacrifici, sono arrivato a questo importante appuntamento”. Si perché Federici agli Asia-Pacific Championship Cairn in Australia, gara con cui ha staccato il pass per la finale, è arrivato 13esimo su circa 2000 triatleti totali, piazzandosi immediatamente dietro ai professionisti della disciplina: “Mi alleno tutti i giorni alternando le sessioni con il lavoro. Rispetto ai pro ho meno tempo da dedicare al recupero, per questo a oggi posso dire che l’obiettivo principale sarà quello di finire la gara. Poi vedremo dove arriverò”. Gara insidiosa quella hawaiana (3,9 chilometri di nuoto, 180 in bici e 42 di corsa), fatta di correnti oceaniche, vento e temperature alte: “Sono molti gli ostacoli naturali presenti. Dalla corrente oceanica instabile al vento che, vista l’assenza di monti, spira per tutta la sessione ciclistica. Tutto con una temperatura che supererà i 30 gradi. Però sono situazioni e distanze che, una volta accettate a livello mentale, si raggiungono”.