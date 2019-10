Sir, Colaci atto terzo: "Heynen? Un innovatore, sono curioso"

Si è unito al gruppo Sir anche Massimo Colaci, una delle colonne della squadra in campo e nello spogliatoio reduce da una lunga estate con la maglia della nazionale italiana.

“Una lunga estate che dividiamo in due parti”, dice Max. “La prima ha messo in luce nella VNL tanti giovani interessanti soprattutto nel reparto degli attaccanti di palla alta e questo è molto importante per tutto il movimento. Poi c’è stato l’appuntamento della qualificazione olimpica, che era il nostro obiettivo primario. Lo abbiamo raggiunto nel migliore dei modi e siamo strafelici. Nella seconda parte dell’estate, con l’Europeo concluso da poco, le cose non sono andate bene. È chiaro che detta oggi sembra una scusa, ma purtroppo nei giorni precedenti la gara decisiva con la Francia siamo stati male e siamo arrivati alla gara in condizioni fisiche non buone. Detto questo, è vero anche che durante il torneo avevamo avuto alcune difficoltà nello sviluppare con continuità il nostro gioco e poi, come sempre nello sport, onore a chi vince”.

Messa alle spalle l’attività con la nazionale, per Colaci è ora tempo di rituffarsi nel suo bianconero.

“Sono rientrato lunedì a Perugia, negli ultimi due giorni mi sono sistemato con la famiglia e ora ho ripreso l’attività al palazzetto. Che stagione sarà quella alle porte? Io penso che una squadra come la nostra deve avere sempre l’obiettivo di vincere tutto. Ben sapendo che, tra l’obiettivo ed il raggiungimento poi del risultato, ci sono gli avversari che in Italia ed in Europa sono di altissimo livello, e c’è tutto un anno in palestra dove bisogna lavorare duramente per migliorare e per poter giocare ogni singolo pallone al massimo. Sarà una stagione lunga, difficile e particolare come sempre nell’anno preolimpico. Noi abbiamo una rosa più completa e questo ci sarà certamente utile per gestire le forze durante l’anno. E poi sarà una stagione da vivere. Avremo un tecnico nuovo come Heynen, un tecnico che ha dimostrato di avere idee magari diverse, ma molto chiare. Ho avuto modo di parlarci telefonicamente prima dell’Europeo e confesso che sono proprio curioso di conoscerlo”.

E invece, alle porte della sua tredicesima stagione di serie A, che Max Colaci sarà?

“Ho trentaquattro anni e non mi sento assolutamente un “vecchio” pallavolisticamente parlando. Ho tanta voglia di giocare, mi diverto sempre tantissimo e fortunatamente sto bene fisicamente e soprattutto di testa. Poi qui a Perugia mi trovo benissimo e quando ci sono queste condizioni con la città, la squadra e la società tutto è sicuramente più semplice. Perciò quello che inizia oggi il lavoro con la squadra è un Colaci molto carico e molto fiducioso per la stagione”.