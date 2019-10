A Terni scocca l'ora della Festa dello sport in piazza

Nell'ambito della manifestazione World Skate 2019 nei giorni 3 e 4 ottobre, con il 5 come giornata di eventuale recupero in caso di pioggia, si svolgerà la "Festa dello Sport in Piazza" nei seguenti impianti sportivi: spazio polifunzionale via Irma Bandiera, Polisportiva Boccaporco e San Valentino Sporting Club di Terni. Parteciperanno gli alunni delle scuole primarie "Matteotti" e "Le Grazie" e della secondaria di primo grado "Marconi". Dalle ore 8 alle 13 tanti giovani saranno impegnati in varie discipline sportive: basket, bocce, tennis, calcio a 5, giochi popolari oltre naturalmente al pattinaggio a rotelle. Questa iniziativa vede partecipare all'organizzazione la sezione di Terni degli Atleti Azzurri d'Italia "Ernesto Sabbati", che grazie al presidente Silvano Pani è molto attiva nella promozione dello sport in città. Il "Memorial Pioli"-Campionato nazionale Uisp di corsa di pattinaggio a rotelle corsa su strada verrà recuperato domenica 20 ottobre sempre nell'impianto "Renato Perona".