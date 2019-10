Ternana, Iannarilli il migliore, Torromino il peggiore

Il momento magico di Iannarilli, la risalita in classifica di Palumbo, le difficoltà di Proietti e Torromino. Sono questi gli ultimi verdetti fuoriusciti dalla media voto raccolta dalle pagelle del Corriere. A distanza di due settimane e tre partite (infrasettimanale con la Reggina) dalla sconfitta con il Monopoli, è ancora il portiere rossoverde a figurare in cima alla lista. Alle sue spalle, oltre alla continuità di Salzano (media del 6,41, a riposo in quel di Francavilla per un problema alla caviglia), fanno notizia i passi avanti compiuti da Palumbo, con Ferrante (6,1) entrato per la prima volta nella sfera della sufficienza grazie al gran gol decisivo nel fortino pugliese. Nella linea difensiva, gli unici a superare la soglia del sei sono Mammarella (6,1) e Russo (6,1), non impiegato da Gallo nelle ultime due sfide ma stabile grazie al poderoso inizio di campionato.

IN CIMA Il 6,42 con cui Iannarilli si aggiudica ancora una volta il posto più alto del podio non è casuale. Che sia in terra sicula o tra le mura amiche nel big match con la Reggina, l’estremo difensore della Ternana ha sempre riposto presente, respingendo tutti gli assalti avversari grazie al vasto repertorio che il nativo di Alatri si porta in dote. Sublime, poi, la prestazione di domenica in Puglia: se i rossoverdi sono riusciti a espugnare, dopo più di un anno di imbattibilità, il Giovanni Paolo II è anche per merito suo.

IN CRESCITA Dopo un inizio in sordina, Palumbo sembra essere finalmente il giocatore che tutti a Terni ricordavano. Tra i centrocampisti, il giovane napoletano si staglia solo alle spalle di Salzano grazie a un 6,2 di media frutto di performance convincenti sia con la Reggina che con la Virtus. Il vero banco di prova inizia ora con lo stop di Proietti.

IN DIFFICOLTÀ Ecco, magari il problema al ginocchio lo ha frenato, ma l’inizio di campionato altalenante del playmaker ex Teramo non raggiunge la sufficienza (5,66). Così come Torromino: sua la media più bassa (5,58) registrata.