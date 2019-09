Gubbio-FeralpiSalò, quattro pali e un rigore fallito: finisce 0-0

Il Gubbio manca la prima vittoria in una gara rocambolesca e ricca di colpi di scena con due pali per ciascuna squadra e un rigore fallito dalla FeralpiSalò.

Al 10’ Tavernelli ben servito in area da Bangu stacca di testa ma non inquadra la porta da due passi. Al 17’ Ceccarelli sfugge a Filippini, entra in area ed è chiuso da Ravaglia, per l’arbitro è rigore tra le proteste dei rossoblù. Dal dischetto il vecchio Caracciolo si fa ipnotizzare da Ravaglia che para anche il successivo tap in. Al 40’ Konate perde un contrasto e sul cross in area la Feralpi colpisce il palo con la porta spalancata. In finale di tempo palo anche per il Gubbio su punizione di Benedetti. Nella ripresa da registrare un incrocio dei pali di Mauri su punizione per la Feralpi e ancora un legno del Gubbio all’88esimo con Sbaffo in diagonale dall’interno dell’area. Finisce 0-0.