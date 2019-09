Salzano risponde a Bresciani, finisce in partità il big match tra Ternana e Reggina: 1-1

Termina in parità il big match del Liberati. Reggina in vantaggio al 1’ della ripresa con Bresciani, poi la squadra dell’ex Toscano potrebbe raddoppiare ma la Ternana si salva e l’ingresso di Marilungo è decisivo per il pareggio. Cross dell’attaccante marchigiano e colpo di testa vincente di Salzano con Guarna in colpevole ritardo. In precedenza Vantaggiato aveva colpito la traversa su traversone di Furlan. Poi tante sostituzioni e poco altro.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Bergamelli, Mammarella; Defendi, Palumbo, Salzano; Furlan; Torromino, Vantaggiato. Allenatore: Gallo.