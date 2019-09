Ternana, blitz a Lentini e primo posto. Finisce 1-2

La Ternana sbanca anche a Lentini e torna in testa alla classifica. Terza vittoria di fila in trasferta, questa volta grazie al vantaggio di Partipilo al 39' del primo tempo e al gol partita nel finale firmato da Vantaggiato entrato in corso di gara. Nel mezzo il momentaneo pareggio di Scardina su calcio di rigore provocato da Russo, anche lui entrato a gara in corsa. La squadra di Gallo, così, dimentica in fretta lo stop interno col Monopoli e colleziona il quarto successo in cinque gare di campionato sbancando anche il campo della Sicula Leonzio