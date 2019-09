Disfatta Gubbio, il Vicenza passeggia al Barbetti: 0-3

Brutta sconfitta per il Gubbio che al Barbetti soccombe 3-0 contro il Vicenza. Si mette subito male per i rossoblù, sotto con Guerra su assist di Giacomelli. Lo stesso Giacomelli realizza il 2-0 su rigore, concesso per fallo di Zanellati su Marotta. L'undici di Guidi non riesce a pungere e a metà ripresa arriva pure il tris di Zonta. Nel finale penalty anche per il Gubbio, ma Cesaretti si fa respingere la conclusione da Grandi. Ora i rossoblù sono terzultimi in classifica. Nel turno infrasettimanale vietato fallire a Rimini.