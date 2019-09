L'Italia del ct Fiorucci è medaglia di bronzo ai Mondiali Junior e Young Rider

Non c’è due senza tre. Fausto Fiorucci, dopo l’oro nei recenti Campionati Europei assoluti e l’argento Under negli Europei Under 21 del 2018, al suo terzo impegno come Chef d’Equipe delle Nazionali di Endurance ha guidato l’Italia alla conquista della medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo Juniores e Young riders che si sono svolti mercoledì 18 settembre 2019 a Pisa-San Rossore. C’è grande soddisfazione in casa Italia, come dimostrato dalle parole di Fausto Fiorucci. “Questa – ha commentato Fiorucci - è una medaglia molto importante per tutto il movimento dell’endurance italiano, perché è il frutto di una impostazione che, attraverso la Scuola Federale, la FISE ha voluto dare ai nostri giovani. A differenza di altri team più titolati alla vigilia, oggi siamo stati bravissimi nel gestire i nostri cavalli, ottimizzando le loro qualità atletiche e psico-fisiche e portando così sul traguardo finale tre delle componenti la squadra. È, quindi, la dimostrazione – ha aggiunto Fiorucci, che insieme a Mara Maragoni e al Veterinario federale dott. Enrico Becuzzi fa parte della Commissione selezionatrice delle rappresentative nazionali - che nell’endurance è l’unione che fa la forza e che il progetto partito lo scorso anno sta dando i suoi frutti. Un progetto che non mira solo ad arrivare in forma ad un evento importante, come poteva essere questo Campionato, ma alla crescita e alla maturazione dei nostri giovani. E su questo i ragazzi coinvolti nei vari seminari hanno risposto pienamente. Insomma guardiamo avanti con fiducia. Per questo – ha chiuso Fiorucci - questa medaglia è una vittoria di tutto lo staff della squadra nazionale e anche della FISE, che anche oggi non ha mancato di farci sentire il suo sostegno da vicino”.