Terni rugby, la domenica degli Under 14 e 16: prima davanti alla Tv poi in campo

Prosegue la preparazione per le formazioni giovanili del Terni Rugby al campo di via del Cardellino. Domenica 22 settembre l'appuntamento è alle ore 12 nell'impianto di Borgo Rivo per vedere tutti insieme la partita della Coppa del Mondo di Rugby, che si svolge in Giappone, tra l'Inghilterra e Tonga. L'esordio degli Azzurri nel Girone B dove ci sono anche Canada, Sudafrica e Nuova Zelanda ci sarà alle 7.15 (ora italiana) sempre domenica, contro la Namibia. Dopo la partita Inghilterra-Namibia, alle ore 14 si scende tutti in campo per l'amichevole tra le squadre Under 14 del Terni Rugby e dell'Appia. A seguire alle ore 15 triangolare tra le formazioni Under 16 di Terni, Appia e Gubbio. Il Terni Rugby parteciperà anche a TerniON venerdì 20 settembre dalle ore 19.30 a Largo Ottaviani. Sabato 28 settembre, invece, il minirugby rossoverde sarà impegnato nel primo raggruppamento a Perugia che vedrà coinvolti i piccoli dall'Under 6 all'Under 12 e in serata il club parteciperà all'ottava edizione del Narni Sport Night - Notte Bianca dello Sport a Narni Scalo.