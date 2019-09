Domenica da bomber per Ceppitelli, il difensore si regala una doppietta

Successo esterno per il Cagliari, che passa al Tardini di Parma 3-1. Protagonista assoluto il difensore originario di Magione, Ceppitelli, autore di una doppietta. Il capitano rossoblù ha trascinato così i sardi al primo successo in campionato e si è di fatto sostituito a bomber Pavoletti, che resterà fuori per infortunio fino ad anno nuovo. Inutile per il Parma la rete di Barillà, mentre l'altro gol del Cagliari è stato firmato da Simeone.