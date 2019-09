Ternana giù di corda, con il Monopoli arriva la prima sconfitta: 0-2

Prima sconfitta in campionato per la Ternana nel giorno in cui la squadra di Gallo cercava la quarta vittoria consecutiva. Il Monopoli di Beppe Scienza, ben messo in campo, alla fine ha vinto con merito violando il Liberati. Il 3-5-2 dei pugliesi ha da subito messo in difficoltà la Ternana schierata con il solito 4-3-1-2 con Paghera al posto di Defendi e Partipilo in luogo di Furlan. Dopo un primo tempo blando, Gallo inserisce proprio Furlan al posto di Partipilo a inizio ripresa, più tardi toccherà anche a Defendi. Al 4' della ripresa Fella sfrutta un triangolo in area, stoppa di tacco e scarica un tiro potente all'angolo che batte Iannarilli. Al 20' una delle poche conclusioni rossoverdi: Mammarella colpisce il palo su punizione. Al 34' Russo sbaglia l'appoggio a Iannarilli e Jefferson ne approfitta siglando il 2-0. Al 37' Sini di testa su angolo impegna Antonino, sul tap in Furlan insacca ma è in fuorigioco. Nel finale ancora un'opportunità in contropiede per il Monopoli e un paio di mischie in area pugliese. Finisce 0-2.