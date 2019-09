Il Gubbio non decolla, contro il Fano arriva un'altra delusione: 1-1

Ancora niente vittoria per il Gubbio. Al Barbetti contro il Fano infatti i rossoblù non sono andati oltre l'1-1 al termine di una prestazione di nuovo deludente. La squadra di Guidi una volta andata in rete con Cesaretti nel primo tempo non è riuscita a difendere il vantaggio. Nella ripresa i marchigiani hanno preso fiducia con il passare dei minuti trovando il meritato pari su rigore concesso per atterramento di Zanellati ai danni di Barbuti. Lo stesso attaccante ha realizzato dal dischetto. Con questo punto i rossoblù salgono a quota 3, con tre pareggi e una sconfitta. Prossimo turno di nuovo al Barbetti contro il quotato Vicenza.