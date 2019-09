Il Perugia non ingrana la terza: al Curi è solo 0-0 contro la Juve Stavia

Il Perugia non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva e viene bloccato in casa sullo 0-0 dalla Juve Stabia, rimasta in 10 per l’espulsione di Mallamo all’87’. Al Curi partita con poche emozioni, con il Grifo capace di impensierire la retroguardia delle vespe solo un paio di volte in avvio. Poi il ritmo è calato, il caldo ha influito non poco sulla manovra della squadra di Oddo che non è riuscita più a rendersi particolarmente pericoloso. Anzi, nella ripresa la Juve Stabia è andata addirittura vicino al colpaccio con Cissè. Alla fine comunque con il pareggio il Perugia avanza a quota 7 punti in classifica, a -2 dalla capolista a sorpresa, la Virtus Entella. Prossimo turno al Picco di La Spezia.