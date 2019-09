Gubbio, guai a sbagliare contro il Fano. Guidi: "Partita importantissima"

Quattro partite in 15 giorni. E al Barbetti per il Gubbio contro il Fano sabato 14 settembre alle 20.45 c’è già il primo crocevia della stagione. Anche se Guidi precisa: “È una partita importantissima, ma non la considero un crocevia. Bisogna avere un equilibrio e una misura senza dimenticarci che nelle ultime due stagioni la salvezza è arrivata all’ultima giornata, che sono arrivati 17 nuovi giocatori e che l’età media della squadra è molto bassa. Per cui serve un po’ di tempo. Tra tre o quattro settimane la classifica potrebbe essere diversa”. Alla quarta giornata il Gubbio però, classifica alla mano, è chiamato a vincere. L’allenatore l’ha ribadito: “Vogliamo cercare di portare a casa i tre punti per regalare una gioia ai tifosi, a noi, alla città, al nostro presidente. Ci teniamo tutti a fare bella figura”.