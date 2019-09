Perugia, caccia al tris contro la Juve Stabia. Oddo: "Gioca Falcinelli"

Un paio di certezze e qualche dubbio di formazione nel Perugia che sabato 14 settembre alle 15 sfida la Juve Stabia. Alla vigilia della sfida tra “mondi opposti”, copyright Massimo Oddo, contro la Juve Stabia, l’allenatore biancorosso sgombra il campo da possibili equivoci: Angella non sarà della partita. Falcinelli sì. Sul difensore, il tecnico precisa: “Oltre a Kouan squalificato, l’unico assente sarà Angella che ha avuto un risentimento muscolare che non è leggero. Ha uno stiramento, bisogna capire se è di primo o secondo grado. Non possiamo fasciarci la testa per un’assenza. La squadra è concepita per sopperire a questo tipo di problemi”. Sul giocatore più atteso, Falcinelli, Oddo aggiunge: “Sta bene. Ha pochi minuti nelle gambe ma la testa qualche volta fa più della gamba. Al pari degli altri è pronto per scendere in campo. Anzi, lui giocherà”.