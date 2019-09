Gubbio, tutti i problemi di Guidi alla vigilia del derby contro il Fano

Luca Mercadini

Poco equilibrio tra i reparti, attacco che fa fatica, sempre sotto di un gol e costretta a rimontare, esposizione eccessiva al contropiede avversario. Sono i problemi maggiori del Gubbio di Guidi alla vigilia del derby contro il Fano. Il tecnico fiorentino proverà anche a cambiare qualcosa nell'undici iniziale. Tra i pali Zanellati dovrebbe rilevare Ravaglia, Lakti è pronto a scendere in campo dall'inizio o in difesa al posto di Munoz o a centrocampo per Malaccari. Cesaretti giocherà dal 1' con probabile esordio di Sorrentino. Di certo, in questo momento, resta difficile rinunciare alle prestazioni di Lakti, Sbaffo e Cesaretti che sembrano i giocatori più pimpanti e in forma.