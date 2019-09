Ternana in lutto, è morto Pepo Battella: ha giocato in rossoverde con Di Canio

La Ternana Calcio in lutto si unisce al dolore della famiglia e degli amici di Alfredo “Pepo” Battella, ex calciatore rossoverde, deceduto prematuramente giovedì sera, nel corso di una gara amichevole tra il suo Monte San Giovanni (Seconda categoria laziale) ed il Valle del Peschiera. Pepo aveva 51 anni ed aveva giocato in rossoverde insieme a Di Canio.