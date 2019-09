Tegola Grifo, problema muscolare per Angella: Juve Stabia a forte rischio

Se sia un infortunio di lieve entità o qualcosa di più si capirà a breve. Nella giornata di giovedì 12 settembre, però, Gabriele Angella non ha preso parte all’allenamento mattutino, l’unico di giornata, per via di un problema muscolare. Con la sfida alla Juve Stabia ormai alle porte, la presenza in campo dell’ex difensore dell’Udinese è a forte rischio come traspare anche da una nota apparsa sul sito ufficiale del club biancorosso. “Ac Perugia Calcio comunica che il calciatore Gabriele Angella ha riportato un trauma distrattivo a livello del muscolo retto femorale destro. Il giocatore ha già iniziato le cure specifiche. Sarà rivalutato nei prossimi giorni”.