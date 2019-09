A Santa Maria degli Angeli le migliori atlete di otto nazioni in vista dei mondiali femminili

Si sta svolgendo presso il Centro nazionale di pugilato di Santa Maria degli Angeli un training camp con le migliori 96 atlete delle nazionali di Italia, India, Korea, Francia, Svizzera, Grecia, Finlandia e Cina. Il raduno è stato organizzato in vista dei prossimi Mondiali Femminili che si svolgeranno a Ulan-Ude in Russia dal 30 settembre al 14 Ottobre 2019. Sotto la guida del direttore tecnico Emanuele Renzini coadiuvato da Maurizio Stecca, Michele Caldarella, Riccardo D'Andrea e Laura Tosti insieme ai direttori tecnici delle rispettive aquadre nazionali tra i quali Raffaele Bergamasco che da due anni guida con successo la nazionale indiana insieme agli altri tecnici dello staff Mohammed Ali Qamar, Chhotelal Yadav, Bharti Thakur e Chhote Loura, lo stage sta riscuotendo un grande successo tecnico ed organizzativo.

Oltre al lavoro in palestra le atlete possono fruire della pista di atletica leggera di Bastia Umbra e della piscina comunale di Assisi. Il Centro nazionale di pugilato di Assisi rimane pertanto un punto di riferimento internazionale in attesa di ospitare anche la European Boxing Academy che potrebbe ospitare i corsi di formazione per allenatori e arbitri/giudici per tutte le Federazioni del pugilato europeo. Il presidente Eubc (Confederazione europea di pugilato), Franco Falcinelli si sta impegnando per realizzare questo grande obiettivo.