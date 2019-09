Ternana, quante novità nello staff tecnico. E c'è pure l'allenatore della femminile

L’ex stabiese Viola (fermo per motivi di salute coperti da assoluto riserbo ma tesserato dalla Ternana) entra nello staff tecnico in attesa del completamento dell’iter diagnostico (a gennaio). Altra new entry tra i collaboratori dell'allenatore quella (non ancora ufficializzata) di Coletti (recupero infortunati). Alla ripresa della preparazione assenti Tozzo, Mammarella e Mucciante, lavoro differenziato per Niosi e Repossi. Imminente annuncio per Migliorini alla guida della Ternana femminile.