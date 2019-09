Perugia, Nicolussi Caviglia e Fulignati: "Vogliamo essere protagonisti"

Disponibilità totale ma anche e soprattutto la voglia di provare ad essere protagonisti. Sono alcuni degli aspetti che accomunano Hans Nicolussi Caviglia e Andrea Fulignati, due degli ultimi colpi di mercato del Grifo. “Se il mister mi dovesse chiamare in causa mi farò trovare pronto. Contro la Fiorentina credo di aver fatto una buona partita ma c’è sempre da migliorare” - precisa il primo -. “Un portiere non può avere l’ambizione di fare solo il secondo. Se avessi dovuto partire da casa per fare il secondo per forza non sarei venuto. Nel calcio di oggi molte squadre hanno due portieri che possono essere protagonisti” - sottolinea Fulignati.