Immobile-Jorginho, l'Italia mette la sesta. Finlandia ko, Euro 2020 a un passo

Missione compiuta... o quasi. L’Italia si impone per 2-1 in Finlandia e ottiene la sesta vittoria in altrettante partite di qualificazione a Euro 2020. Il pass per le fasi finali del torneo (la gara inaugurale si giocherà a Roma) è ormai solo una questione legata alla matematica. Con 18 punti, infatti, gli azzurri hanno 9 lunghezze di vantaggio sull’Armenia terza. Un risultato positivo con la Grecia il 12 ottobre vorrebbe dire mettere in ghiaccio la qualificazione. A Tampere partita ostica, contro una squadra chiusa e pericolosa in contropiede. Azzurri in gol con Immobile e Jorginho su rigore. Il bomber della Lazio interrompe un digiuno in Nazionale che durava da tempo immemore (5 settembre 2017 contro Israele, ndr). Non è bastato alla Finlandia un rigore di Pukki. Per il ct Mancini sette vittorie in altrettante partite, comprese le amichevoli, un ruolino di marcia che ne fanno già uno dei più vincenti della storia azzurra in avvio di mandato.