Clamoroso a Bastia, esonerato Cocciari: fatale il tonfo interno all'esordio

Clamoroso in Serie D. Il Bastia infatti ha deciso subito per il cambio di tecnico. La società biancorossa ha annunciato “di avere sollevato Massimo Cocciari dall'incarico di allenatore della prima squadra. "A Cocciari - si legge in un comunicato - vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale”. Il mister ex Villabiagio ha pagato a carissimo prezzo il pessimo avvio di campionato, con la pesante sconfitta casalinga (5-1) maturata all’esordio contro l’Aglianese.