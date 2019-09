Gubbio, Benedetti reintegrato: torna a disposizione di mister Guidi

Notizia un po' a sorpresa in casa Gubbio. La società rossoblù infatti ha annunciato che "a partire dall’allenamento di giovedì 5 settembre il calciatore Alessio Benedetti viene reintegrato totalmente nel gruppo a disposizione di mister Guidi". Dopo una estate quindi da separato in casa di fatto il centrocampista umbro diventa un nuovo rinforzo per il Gubbio. Domenica la trasferta sul campo dell'Arzignano.