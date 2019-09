Gubbio, il mercato finisce con due colpi: arrivano Sorrentino e Cinaglia

Finisce con due botti il mercato del Gubbio che si assicura l’attaccante Lorenzo Sorrentino dalla Juve Stabia e il difensore Davide Cinaglia, entrambi romani, dal Novara. Un mercato che il presidente Notari ha definito “ottimo” aggiungendo che “se dovessi dare un voto in pagella al nostro direttore sportivo Pannacci gli assegnerei un bel 10+. La squadra ora secondo me è completa e competitiva, e ora la palla passa al mister e al giudizio del campo”. Il tesseramento del centravanti Sorrentino è arrivato sul gong. L’attaccante, classe 1995, da settimane era nel mirino del club di via Paruccini.