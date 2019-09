Il Toro deposita in ritardo il contratto, è saltato Belkheir alla Ternana

Salta in extremis Belkheir (attaccante franco-algerino del Torino); i granata infatti hanno depositato il contratto firmato con 2 minuti di ritardo (alle 22,02 invece che alle 22) e per la Ternana quindi niente rinforzo in attacco. Arriva invece Damian (centrocampista dal Siena) ma non il terzo portiere (a questo punto da reperire tra gli svincolati, in ogni caso bisogna rimpiazzare Vitali, ceduto in prestito alla Viterbese e protagonista di un ottimo esordio nella vittoriosa trasferta di Bari della compagine laziale). Inoltre non si trova collocazione per il baby Mennini e per Diakité (ai margini della rosa fin dai primi giorni di ritiro precampionato). Intanto la squadra si prepara per la trasferta di Rende.