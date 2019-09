Foligno da impazzire, Peluso regala i tre punti nel finale: San Donato ko

Esordio positivo per il Foligno che batte nel finale il San Donato Tavarnelle grazie a un capolavoro di Peluso. La rete dell'attaccante ha fatto impazzire il Blasone. Per quanto riguarda le altre, pareggi casalinghi per Cannara (1-1 contro lo Scandicci) e Trestina (stesso punteggio con il Grosseto). Tonfo interno del Bastia, travolto dall'Aglianese per 5-1.