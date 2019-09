Gubbio, Sbaffo evita un'altra beffa: contro la Virtus Verona è 2-2

Al Barbetti una doppietta di Sbaffo evita al Gubbio la seconda sconfitta in campionato. Il numero 10 rossoblù infatti con una prodezza al 91' realizza la rete del 2-2 al termine di un match in cui la squadra di Guidi non avrebbe comunque meritato la sconfitta. Per la Virtus Vecomp Verona doppietta del centravanti Odogwu. La prima rete dei veneti nel finale di primo tempo. Poi il primo pareggio del Gubbio in avvio di ripresa con un bel colpo di testa di Sbaffo. I rossoblù spingono e colpiscono un palo con De Silvestro ma in contropiede al 37' ancora Odogwu porta avanti la Virtus. Al 91' appunto il sinistro dai 20 metri di Sbaffo fissa il punteggio sul 2-2. Per entrambe le squadre primo punto in campionato.