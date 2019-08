Gubbio, debutto al Barbetti: obiettivo dimenticare la beffa di Trieste

Debutto casalingo anche per il Gubbio nel girone B di Serie C. Al Barbetti infatti arriva la Virtus Vecomp Verona, curiosamente stesso avversario tra le mura amiche nell'ultimo turno della scorsa stagione. L'obiettivo è replicare il successo di quella circostanza, dimenticando così in un sol colpo anche la beffa a Trieste subita all'esordio della settimana passata. Il gol di Granoche nel finale brucia ancora in casa rossoblù, vogliosi più che mai di centrare pertanto la prima vittoria in campionato.