Gubbio, voglia di ripartire dopo la beffa di Trieste: domenica l'esordio in casa

Dopo l’amara trasferta di Trieste il Gubbio ha ripreso l’attività in vista del match contro la Virtus Vecomp Verona, in programma domenica 2 settembre alle 15 allo stadio Barbetti, debutto casalingo per i rossoblù. Intanto il derby contro il Fano, come da calendario, sarà l’anticipo della quarta giornata di campionato e si giocherà al “Pietro Barbetti” sabato 14 settembre alle 20,45. Per quanto riguarda il turno infrasettimanale si giocherà contro il Rimini mercoledì 25 settembre allo stadio romagnolo “Romeo Neri” alle 18,30.