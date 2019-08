Merli e l'Osella trionfano al Trofeo Fagioli firmando il nuovo record del percorso

Successo “double face” per Christian Merli sull'Osella Fa30 Evo Zytek al 54° Trofeo Luigi Fagioli. Il trentino campione italiano in carica ha vinto a Gubbio gara 1 sull'asciutto e gara 2 sul bagnato aggiudicandosi per la prima volta la classifica assoluta della classica cronoscalata umbra davanti alle Norma M20 Fc Zytek di Simone Faggioli e Denny Zardo. Il nono round del Campionato Italiano Velocità Montagna 2019 organizzato curando i minimi dettagli dal Comitato Eugubino Corse Automobilistiche ha emozionato fino alla fine vivendo una domenica ricca di sfide ravvicinate (282 piloti iscritti) e spettacolo in una Gubbio “in bilico” tra sereno e sole al mattino e pioggia al pomeriggio, quando gara 2 è stata appunto disputata sul bagnato.

Merli e l'Osella hanno vinto il “braccio di ferro” innescato già sabato in prova con Faggioli, allungando sotto la pioggia di gara 2 dopo una gara 1 mozzafiato nella quale il pilota trentino aveva colto il nuovo record del percorso in 1'32”31, inseguito ad appena 7 centesimi dal rivale fiorentino della Norma. Merli, vincitore anche del gruppo E2Ss, ha trionfato con il tempo totale di 3'23”61 (gara-1: 1'32”31; gara-2: 1'51”30). Alle spalle dei due battistrada, con Faggioli che oltre al secondo posto assoluto ha vinto il gruppo E2Sc, Zardo ha conquistato un terzo posto assoluto per lui importante in ottica tricolore. Nella classifica di campionato, infatti, il pilota trevigiano della Norma avvicina il sassarese Omar Magliona, che sull'Osella Pa2000 Honda, prima vettura di classe 2000 al traguardo, ha concluso al quinto posto assoluto, superato sul bagnato di gara 2 dall'austriaco Christoph Lampert, quarto assoluto con la Fa30 Zytek alla sua prima volta sul tracciato di Gubbio.

Classifica 1. Merli (Osella fa30 Evo) in 3'23”61; 2. Faggioli (Norma M20 Fc) a 3”28; Zardo (Norma M20 Fc) a 11”22; 4. Lampert (Osella Fa30) a 15”71; 5. Magliona (Osella Pa2000) a 18”94; 6. Vacca (Osella Pa2000) a 25”29; 7. Fazzino (Osella Pa21 JrB) a 25”74; 8. Nappi (Osella Pa30) a 26”74; 9. Liber (Gloria C8P Evo) a 26”98; 10. Marino (Lola B99 Evo) a 27”83.