Ternana, esordio con blitz a Rieti: doppietta da favola per Marilungo

Debutto positivo per la Ternana nel girone C di Lega Pro. I rossoverdi infatti hanno sbancato lo Scopigno di Rieti con il punteggio di 3-1. Partenza da urlo delle Fere, che segnano in meno di 20' due reti con Marilungo e Russo (splendida la sua rovesciata). Nel finale di prima frazione accorcia le distanze il Rieti con Gondo. Nella ripresa tuttavia la squadra di mister Gallo non si scompone e cala il tris con Marilungo al 20', l'attaccante firma così la sua doppietta personale.