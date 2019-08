Il Gubbio chiede strada al Teramo, serata di Coppa al Barbetti

Ha buone possibilità il Gubbio di passare il primo turno di Coppa Italia. In virtù del 6-0 contro il Fano, domenica 18 agosto contro il Teramo al Barbetti (fischio d’inizio ore 20,30) avrà infatti dalla sua due risultati su tre: pareggio e vittoria. Anche gli abruzzesi hanno vinto contro i marchigiani ma per 2-0 e la differenza reti conta. Guidi ci tiene ad accedere alla fase finale del torneo. Sul match contro gli abruzzesi dice: “Sarà una partita difficile perché il Teramo ha fatto un mercato di grandissimo rilievo, è una squadra molto forte che punta in alto. Dovremo giocare come se fosse una finale, con convinzione nei nostri mezzi”. Poi aggiunge: “Siamo una squadra che vuol fare bel calcio, crescere e migliorare. Ci saranno pochi esperimenti perché ho chiaro in testa quello che deve fare il Gubbio”. La partita sarà diretta da Tommaso Zamagni di Cesena. Prezzi dei tagliandi: tribuna 12 euro (ridotto 7), curva 10 (ridotto 7).